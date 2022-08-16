Спецоперация завершится на западе Украины - Совфед

Спецоперация завершится на западе Украины - Совфед
MOD Russia/www.globallookpress.com
продолжениеУкраинский министр вывез семью из страны еще до начала спецоперации
В противном случае полной победы не достигнуть, указал сенатор

Каждый украинский субъект, который останется в стороне от денафицикации, будетв своем роде "антироссийским проектом". Поэтому спецоперация должна завершиться на западных границах Украины, полагает заместитель главы международного комитета Совета Федерации Владимир Джабаров.

В противном случае, объяснил сенатор, в эти регионы начнет поступать оружие из стран Североатлантического альянса, которое будет использоваться для нанесения ударов по освобожденным Россией территориям с проникновением диверсионных и террористическиих отрядов.

Вывод напрашивается соответствующий: СВО завершится на западе Незалежной, заявил сенатор. Политическое будущее же определят сами жители освобожденных территорий.

А военный эксперт Юрий Кнутов указал, что войска РФ продолжают продвигаться вперед в рамках выполнения задач СВО – в Северске взят один из ключевых пунктов обороны украинской группировки, пишет "Радио 1". 

По словам президента России Владимира Путина, РФ приняла решение о проведении СВО с полным соблюдением Устава ООН, передает телеканал "360".

Источник: Telegram ✓ Надежный источник
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