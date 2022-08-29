В городе настаивают на необходимости переговоров

Глава Одессы Геннадий Труханов считает, что конфликт нужно попытаться урегулировать политическим путем, поскольку на карту поставлены жизни миллионов человек. Об этом он рассказал в интервью итальянскому изданию Corriere della Sera.

Градоначальник отметил, что многое из текущей политики украинского президента он одобряет. По его словам, Зеленский в сложившихся условиях поступил правильно, и те, кто критикует его в недооценке тревоги США о предстоящей эскалации, не совсем правы. Однако глава страны должен был предоставить больше автономии регионам, чтобы вся система работала лучше.

Труханов отметил, что не хочет быть неправильно понятым – он желает восстановления границ Украины до 1991 года, передает телеканал "360". Однако не ценой человеческих жизней.

"Необходимо вести переговоры шаг за шагом, постепенно искать компромиссы, избегать конфронтации", – заявил мэр.

При этом он выступает против сноса статуй, которые имеют российские корни – это касается памятника Екатерине в Одессе. По его словам, такие шаги никак не повлияют на исторические события, и это в целом не имеет смысла.

В интервью он также заявил, что есть вероятность наступления российских войск на Одессу, однако отметил, что бомбить город военное руководство России не хочет – он нужен целым. Поэтому Труханов допускает, что Одессу попытаются окружить с севера.