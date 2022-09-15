Москва заявляет о готовности к переговорам, Киев их возможность отвергает

С понедельника, 12 сентября, действие упрощенного визового режима между Евросоюзом и Россией прекращается. Мера была введена в рамках санкций против спецоперации на Украине по инициативе стран Прибалтики. Теперь российским гражданам при получении шенгена нужно будет пройти более сложную и долгую процедуру, чем раньше.

На прошлой неделе Украина продолжила контранступление на северо-востоке страны. Российские войска на этом фоне перегруппировали войска из Бакалеи и Изюма для усиления по донецкому направлению.

Шестой блок Запорожской АЭС был отключен. В МАГАТЭ заявили о начале консультаций по созданию вокруг станции "охранной зоны", а Эммануэль Макрон в беседе с Владимиром Путиным призвал завершить спецоперацию и приступить к переговорам.

8:05 Губернатор Еврейской автономной области Ростислав Гольдштейн и его заместители направили на поддержку спецоперации на Украине свои месячные зарплаты.

7:37 В Белгородской области РФ решили перевести на дистанционное обучение школы, находящиеся недалеко от границы с Украиной. В детских садах будут работать только дежурные группы, сообщает белгородский губернатор Вячеслав Гладков.

15 сентября

21:22 В Киеве заявили о российском ракетном ударе по Кривому Рогу. Мэр города уточнил, что ракетный удар пришелся "по одному из объектов гидротехнической инфраструктуры".

21:00 Заявления США об их "неучастии" в конфликте на Украине нелепы и безосновательны, факты говорят об обратном – Антонов

20:43 Число жертв обстрела Херсона украинскими войсками выросло до четырех.

20:11 В Запорожской области пресекли попытку разведки боем украинских войск, часть уничтожена, часть отошла на исходные позиции.

19:32 В Энергодаре задержан корректировщик украинских войск из числа сотрудников Запорожской АЭС.

19:12 Первое судно со стройматериалами вышло из порта Крымского полуострова в Мариуполь.

18:57 Утечки радиации на Запорожской АЭС не зафиксировано, заявил генсек ООН.

18:32 В Ростове-на-Дону отменили концерт и фейерверк ко Дню города после призывов не праздновать его на фоне СВО.

18:04 Владимир Зеленский, который посетил Изюм, встречался только с военными, гражданское население находится на фильтрации.

17:21 Страны-кредиторы, включая США, согласились дать Украине отсрочку по долговым выплатам до конца 2023 год.

16:50 На Украине разработали проект об уголовной ответственности за получение паспорта России.

16:22 Более 20 тыс жителей Балаклеи, Купянска, Изюма, Волчанска и других населенных пунктов Харьковской области выехали в РФ.

15:42 Подача электроэнергии восстановлена в Херсоне.

15:27 Белгородские власти опровергли слухи в соцсетях об обстреле пограничного пункта в Шебекино.

15:06 В Херсоне прекращена подача электричества и воды, передает корреспондент РИА Новости.

13:48 Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков заявил об обстреле села Красный Хутор "со стороны Украины". Есть разрушения, жителей вывозят на безопасное расстояние.

13:09 Киевский проект "гарантий безопасности" лишний раз акцентирует настоятельную необходимость СВО на Украине – Песков.

12:42 ВСУ приближаются к границам ЛНР, сообщил представитель народной милиции республики Андрей Марочко. При этом он отметил, что союзные войска продолжают контролировать всю территорию республики.

12:39 Владимир Зеленский приехал в Изюм.

12:21 Еврокомиссия планирует рекомендовать сократить финансирование Венгрии из-за опасений по поводу коррупции.

11:43 Союзные силы освободили населенные пункты Николаевка и Николаевка Вторая в Донецкой Народной Республике, сообщили в Штабе теробороны ДНР.

11:32 В Запорожской области уже выдали более 15 тысяч российских паспортов, сообщил глава администрации региона Евгений Балицкий.

10:26 Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен сообщила, что направляется на Украину для переговоров с Владимиром Зеленским.

10:16 Путин потерпит неудачу, Европа восторжествует – глава Еврокомиссии фон дер Ляйен.

9:48 Житель Владивостока арестован за госизмену в интересах военной разведки Украины. По данным ФСБ, он собирал и передавал Минобороны Украины данные о военных объектах Приморья.

9:03 Росавиация продлила режим ограничения полётов в 11 аэропортов юга и центра России до 22 сентября.

8:32 Четыре человека погибли в результате прямого попадания украинского снаряда в многоквартирный дом в Гольмовском в ДНР.

8:13 Введенные Евросоюзом антироссийские санкции работают как диета, отменять их не стоит, заявил глава евродипломатии Жозеп Боррель.

14 сентября

21:54 Попытка контрнаступления ВС Украины в районе населенного пункта Щурово под Красным Лиманом отражена союзными силами – Пушилин.

21:34 МАГАТЭ сообщило о восстановлении третьей резервной линии электропередачи к Запорожской АЭС.

20:46 Пентагон не комментирует участие США в подготовке "украинского контрнаступления", однако подтверждает, что контактирует с Киевом "на многих уровнях".

20:20 Очередная атака Вооруженных сил Украины на село Давыдов Брод в Херсонской области отбита.

19:52 ВСУ предприняли несколько попыток разведки боем в Запорожской области.

19:39 На линии соприкосновения в Запорожье увеличилось количество украинских сил.

18:57 Шольц и Путин поговорили по телефону, обсудили ситуацию на Украине, в частности, вопрос безопасности Запорожской АЭС, сообщили в кабмине ФРГ.

17:50 Боррель: ЕС хотел бы мирных переговоров по Украине "как можно скорее", но решать будет руководство Украины.

17:13 Власти ЛНР рассчитывают, что Международный комитет Красного Креста сможет активно включиться в работу по поиску без вести пропавших граждан республики.

16:40 Все пункты проекта киевского соглашения по безопасности направлены на эскалацию, это проект вовлечения стран НАТО в конфликт – Слуцкий.

16:07 Задания, связанные со спецоперацией на Украине, появятся в ЕГЭ по истории после соответствующих изменений в рабочих программах и учебниках – Рособрнадзор.



15:39 Украинцы, получившие российское гражданство, будут наказаны властями страны за государственную измену – Арестович.

15:02 Большинство претензий России по военно-биологической деятельности на Украине остались без ответа со стороны Киева и Вашингтона на совещании КБТО – МИД.



14:35 ВСУ обстреляли Лисичанск из HIMARS, два человека погибли – представительство ЛНР в СЦКК.

13:55 Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков переадресовал к Министерству обороны "вопрос о словах Владимира Зеленского о якобы занятых Украиной территориях, поскольку не имеет точной информации", передает РИА Новости.

13:40 Советник главы Крыма по информационной политике Олег Крючков предложил в ответ на обстрелы территории России наносить удары по важным инфраструктурным объектам противника, как это делает Израиль.

13:01 Киев потерял более 800 человек за сутки в результате ударов ВКС России в том числе под Славянском, Артёмовском, Харьковом, заявили в Минобороны РФ.

12:40 Оборону Энергодара готовят к "мероприятиям" украинских войск – власти.

11:23 Херсоне прекращена подача электроэнергии и воды, передает РИА Новости.

10:25 Американские гаубицы М777 и РСЗО заметили вдоль всей линии соприкосновения на Запорожье.

10:09 Украинские войска в 9.27 мск обстреляли Еленовку, выпустив шесть снарядов "натовского" калибра 155, сообщает сообщило представительство ДНР в СЦКК.

08:21 Экипаж российского вертолета Ми-35 в Изюмском районе Харьковской области уничтожил украинскую бронетанковую колонну – Минобороны России.

08:20 Союзные силы и ЧВК "Вагнера" подошли к пригороду Бахмута и заняли промзону города – Известия.

07:14 В Новой Каховке Херсонской области по заданию Службы безопасности Украины готовился теракт в одном из местных кафе, сообщает пресс-служба администрации Каховского района.

13 сентября

19:38 Украинские войска планируют масштабное наступление в районе Запорожской атомной электростанции, сообщил в эфире телеканала "Россия 1" представитель местной администрации Владимир Рогов.

17:34 Один человек погиб, 4 пострадали после обстрела Логачёвки в Белгородской области, сообщил губернатор региона Гладков.

17:20 Союзные силы полностью контролируют обстановку на Донецком направлении, сообщил РИА Новости представитель Народной милиции ДНР. По его словам, за последние сутки противник потерял в районе много людей и техники. При этом союзные силы в районе Донецка и Волновахи успешно продвигаются.

16:41 У союзных сил России и Донецкой Народной Республики есть определенные успехи на артемовском направлении, заявил глава ДНР Денис Пушилин.

15:58 ВСУ обстреливают Донецк из артиллерийских систем натовского производства и реактивных системы залпового огня, плотность обстрелов достаточно высокая, заявил РИА Новости глава администрации города Алексей Кулемзин.

14:20 Народная Милиция ДНР сообщает о полном контроле над Красным Лиманом.

14:04 Украинские войска выпустили 3 ракеты HIMARS по железнодорожному мосту под Херсоном, сработала ПВО, пострадавших нет.

13:52 В Белгородской области обстрелян погранпункт Логачевка, сообщил губернатор Вячеслав Гладков.

13:21 В Кремле не видят "переговорной перспективы" для встречи Путина и Зеленского.

12:39 ВКС России наносят удары по украинским войскам в Харьковской области, в районах Купянска и Изюма потери противника составили до 250 военных, сообщили в Минобороны.

12:32 Посол Украины в Казахстане находится в отпуске, требований о выдворении казахстанские власти ему не выдвигали, сообщили в МИД Казахстана.

11:34 Украинские войска обстреляли Антоновский мост вблизи Херсона, сработала ПВО, но есть попадания, сам мост выстоял.

11:00 Убийство заместителя главы военно-гражданской администрации Каховского района Херсонской области Виталия Гуры оказалось инсценировкой ФСБ России, чиновник жив, сообщили СМИ.

10:45 Воздушную тревогу объявили в Новой Каховке из-за угрозы обстрелов города, сообщила пресс-служба администрации города.

10:43 Правительство направит более 100 миллиардов рублей на повышение устойчивости экономики, сообщил премьер-министр РФ Михаил Мишустин.

10:07 Элитные подразделения из Чеченской Республики во главе с Адамом Делимхановым после предоставленного отдыха вернулись в зону специальной военной операции на Украине, сообщил Кадыров.

9:41 Запорожская АЭС может быть перезапущена, когда получится восстановить ЛЭП и отодвинуть линию соприкосновения от станции – Рогов.

9:26 Президент Турции Тайип Эрдоган на запланированной в Самарканде встрече с российским коллегой Владимиром Путиным вновь предложит провести его встречу с Владимиром Зеленским.

8:55 Губернатор Курской области сообщил об очередном украинском обстреле поселка Теткино.

8:48 ФСБ в ходе оперативной игры предотвратила попытку украинской спецслужбы провести теракты против должностных лиц Херсонской области и членов правительства Республики Крым.

8:41 Электроснабжение и водоснабжения Харькова и области возобновлены на 80%, сообщил замглавы Офиса президента Кирилл Тимошенко.

8:29 Украина обвинила Россию в атаке на энергосистему страны в отместку за контранступление.

8:25 Глава ЛНР заявил о попытках украинских диверсантов проникнуть на территорию республики.

12 сентября

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