Украинские боевики бросились в атаку на Херсонщину

Украинские боевики бросились в атаку на Херсонщину
Фото: www.unsplash.com
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Незалежные продолжают агрессивные действия против России

Сегодня, 15 октября, стало известно, что Вооруженные силы Украины пытаются прорвать линию обороны на Херсонщине. Российские бойцы готовы защищать Херсонскую область, некоторое время назад ставшую частью нашей страны.

Тревожными новостями поделился замруководителя региональной военно-гражданской администрации Кирилл Стремоусов. Информацию о планах украинцев государственный деятель опубликовал в социальных сетях.

По словам высокопоставленного госслужащего, одним из направлений наступления противника стало дорога Дудчаны-Берислав. Украинские боевики вынашивают планы закрепиться на правом берегу Днепра.

Стоит отметить, что украинские бойцы не гнушаются мародерством. Недавно пленный майор Вооруженных сил Незалежной рассказал, что украинские вояки прикрывались символикой Вооруженных сил России и грабили квартиры в многострадальном Мариуполе. Тем временем, наши военные продолжают уничтожать инфраструктуру противника. "Пятый канал" показал, как "Искандеры" работают на Украине.

Источник: Telegram ✓ Надежный источник
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