Ситуация на международной арене стремительно меняется

Украинское государство остается горячей точкой на карте мира. При этом опытные аналитики обращают внимание на интересную тенденцию. Судя по всему, западные страны разочаровались в мощи незалежных боевиков и больше не хотят их поддерживать – Европе и США нужны переговоры.



Соответствующая аналитика приводится в статье РИА "Новости". Эксперты обратили внимание, что западные лидеры во все голоса призывают киевский режим начать переговоры с Москвой. Об этом недавно заявил американский главнокомандующий Джо Байден, а также глава Франции Эмманюэль Макрон.

Так, недавно американский лидер объявил, что считает российского президента Владимира Путина "рациональным человеком", который не станет бить ядерными боеголовками по Незалежной. Более того, Байден подчеркнул, что перестанет помогать Украине, если та не прекратит жаловаться на объемы поддержки. Также в самих США нарастают протесты против помощи Украине.

Похожие мысли бродят в голове президента Франции. Макрон призывает стороны сесть за стол переговоров и прекратить конфликт. Такие перемены в западной риторике произошли на фоне массированного удара Российской Федерации по территории Украины. Кроме того, Вооруженные силы Незалежной резко снизили показатели эффективности на поле боя.

По мнению политолога Владимира Васильева, "США готовы видеть в Украине пушечное мясо, однако не собираются брать ее на экономическое содержание".