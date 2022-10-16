Накануне украинские боевики бросились в атаку

Вчера, 15 октября, тревожные новости поступили из Херсонской области. Сообщалось, что незалежные вояки бросились в стремительную атаку на регион. Однако уже сегодня, 16 октября, власти Херсонщины отчитались о происходящем. К счастью, все потуги украинцев прорвать нашу оборону были пресечены.



Такой информацией поделился замруководителя региональной администрации Кирилл Стремоусов. Высокопоставленный государственный деятель подчеркнул, что благодаря слаженной работе российских бойцов все надежды киевского режима провести успешную контратаку были разрушены.

"Укронацисты были разбиты на Херсонском направлении", – написал Стремоусов в социальных сетях.

Он отдельно поблагодарил бойцов воздушно-десантных войск за высокую эффективность в обороне нового российского региона.

Тем временем, украинские боевики продолжают обстрел мирных городов. "Пятый канал" публикует видео с последствиями удара по администрации Донецка.