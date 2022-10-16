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Незалежная остается горячей точкой на мировой карте. Между союзными войсками и украинскими боевиками продолжаются ожесточенные бои. По мнению известного политолога, бывшего разведчика Якова Кедми, в самое ближайшее время ситуация может принять неожиданный поворот и резко обостриться.
Военный эксперт убежден, что России пора готовиться к тому, что на театре военных действий появится еще один игрок. Специалист считает, что с высокой долей вероятности, польские войска могут вторгнуться на территорию украинского государства.
Как известно, поляки лелеют надежду вернуть себе Галицию. Кроме того, украинский главнокомандующий Владимир Зеленский несколько раз заявлял, что Варшава вполне готова прийти на помощь киевскому режиму.
"ВС РФ должны быть готовы к подобному сценарию", – подчеркнул Кедми.
Военный эксперт отметил, что именно Польша может стать источником серьезной угрозы для белорусской республики. Военные Союзного государства должны сделать все для того, чтобы воспрепятствовать вероломным планам Североатлантического альянса.
К слову, ранее стало известно, что русские умельцы придумали хитрый способ борьбы с американскими Javelin.
Договориться по ситуации можно в самое ближайшее время