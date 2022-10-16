Спецоперация будет завершена в самое ближайшее время

Многие люди с нетерпением ждут, когда все цели специальной военной операции на территории украинского государства будут достигнуты и боевые действия прекратятся. С важным заявлением по этому поводу выступил замруководителя администрации Херсонщины Кирилл Стремоусов.



Высокопоставленный госслужащий подчеркнул, что в самое ближайшее время союзные войска "поставят мат" киевским верховодам и завершат проведение спецоперации. По прогнозам политика, это состоится в течение нескольких месяцев – зимой.

"Россия поставит мат всей этой системе, и это уже состоится этой зимой", – объявил госслужащий в социальных сетях.

Политик объяснил, что устойчивость незалежных командиров целиком и полностью зависит от западных кураторов. Тем временем, как Россия защищает свои исконные земли и русских людей – в этом плане мощь нашего государства фактически не имеет границ. Стремоусов убежден, что у Вооруженных сил Украины нет ни единого шанса одержать победу в кровопролитной схватке.