"Грядет крупное наступление": что происходит на Херсонском направлении

"Грядет крупное наступление": что происходит на Херсонском направлении
Фото: www.unsplash.com
Украинцы не готовы сдавать позиции

Все жители нашей страны с напряжением наблюдают за развитием событий на Херсонском направлении. Российские военные выстроили мощную линию защиты, однако украинские боевики не оставляют попытки пробить в ней бреши. Последними новостями с линии фронта поделился замруководителя региональной администрации Кирилл Стремоусов.

Высокопоставленный госслужащий подчеркнул, что на сегодняшний день обстановка на Херсонском направлении остается стабильной. Несмотря на многочисленные попытки незалежных вояк сделать прорывы в линии обороны, российские солдаты твердо стоят на своих позициях.

Однако пока украинцы нападают мелкими группами – ищут слабые места в обороне и изучают противника. По словам Стремоусова, уже в самое ближайшее время незалежные могут перейти к "крупному наступлению". Российская армия в курсе планов киевского режима и готова дать отпор врагу.

К слову, недавно взятый в плен украинский разведчик заявил, что командование незалежных войск полностью лежит на плечах западных кураторов. Такое решение было принято в связи с тем, что киевский режим сам не способен руководить армией.

Источник: Соловьев LIVE ✓ Надежный источник
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