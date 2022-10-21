Армия России разгромила базу западной военной техники под Херсоном

Армия России разгромила базу западной военной техники под Херсоном
Фото: www.unsplash.com
Бойцы успешно выполняют свои задачи

В Незалежной продолжаются ожесточенные бои. При этом украинские боевики не оставляют попыток прорваться на территорию новых российских субъектов. Однако слаженные действия наших военных позволяют планомерно реализовывать поставленные главнокомандующим задачи. Об успехах российской армии отчитались в Минобороны.

Официальный представитель главного военного ведомства нашей страны Игорь Конашенков сообщил, что российским военнослужащим удалось ликвидировать крупный ангар с техникой, которую использовали незалежные вояки. Речь идет о вооружении иностранного производства. База располагалась под Херсоном.

Также есть серьезные успехи на Запорожском направлении. После серии атак со стороны украинцев подразделения Вооруженных сил Незалежной были отброшены на исходные позиции.

На Николаево-криворожском направлении наши бойцы сорвали попытки врага проникнуть в тыл. Такие задачи стояли перед несколькими десятками диверсионно-разведывательных групп, однако их планам не суждено было сбыться.

Источник: Минобороны России ✓ Надежный источник
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