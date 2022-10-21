Стоило только покритиковать президента Украины

Экс-глава кабмина Италии попал в очередной скандал – на этот раз из-за громких, по мнению западных медиа, слов об украинском лидере Владимире Зеленском. Сильвио Берлускони выразил уверенность, что именно глава Незалежной спровоцировал боевые действия на территории Украины.

В одной из опубликованных записей, утверждает The Guardian, Берлускони неким образом встает на сторону "старого друга" Владимира Путина и заявляет, что президент Украины своей деструктивной политикой и прямой военной агрессией "утроил атаки" в отношении донбасских республик. Последние в итоге отправили в российскую столицу своих представителей, попросив защиты.

Еще одно громкое заявление Берлускони сделал в отношении западных коллег, заявив, что Запад лишен по-настоящему харизматичных и реальных лидеров.

"Я могу заставить вас улыбаться, ведь я – единственный настоящий лидер", – заявил Берлускони.



Недавно бывший премьер Италии сделал еще один резкий выпад в адрес Зеленского, заявив, что тот одной фразой мог бы добиться мира на Украине и завершить военный конфликт: Киеву стоит только объявить о прекращении военной агрессии.