Курс рубля
- Над рублем сгущаются тучи: как отразится на россиянах падение цен на нефть
- Свободное падение: каким окажется доллар в России к концу 2022 года
- "Грабительский курс": ринувшимся в Финляндию россиянам пришлось покупать евро за 120 рублей
Экс-глава кабмина Италии попал в очередной скандал – на этот раз из-за громких, по мнению западных медиа, слов об украинском лидере Владимире Зеленском. Сильвио Берлускони выразил уверенность, что именно глава Незалежной спровоцировал боевые действия на территории Украины.
В одной из опубликованных записей, утверждает The Guardian, Берлускони неким образом встает на сторону "старого друга" Владимира Путина и заявляет, что президент Украины своей деструктивной политикой и прямой военной агрессией "утроил атаки" в отношении донбасских республик. Последние в итоге отправили в российскую столицу своих представителей, попросив защиты.
Еще одно громкое заявление Берлускони сделал в отношении западных коллег, заявив, что Запад лишен по-настоящему харизматичных и реальных лидеров.
"Я могу заставить вас улыбаться, ведь я – единственный настоящий лидер", – заявил Берлускони.
Недавно бывший премьер Италии сделал еще один резкий выпад в адрес Зеленского, заявив, что тот одной фразой мог бы добиться мира на Украине и завершить военный конфликт: Киеву стоит только объявить о прекращении военной агрессии.
Британка установила антирекорд
При необходимости военные могут сокрушить корабли США