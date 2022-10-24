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На территории украинского государства не прекращаются ожесточенные бои. Под давлением западных стран киевский режим решил расплеваться с "русским миром" и несколько лет назад начал терроризировать жителей Донбасса. Это вынудило Россию начать спецоперацию по защите мирных людей. Как стало известно, за период боевых действий потери в живой силе Вооруженных сил Украины достигли огромного показателя.
Так, по состоянию на 20 октября текущего года эта печальная цифра составляет 402 тысячи человек. Такую информацию предоставили эксперты исследовательской организации OSINT, сообщает интернет-издание "Общественная служба новостей". Сколько погибло среди добровольцев, до сих пор неизвестно.
Данная компания проводит анализ сводок похоронных агентств, а также изучает сведения из открытых интернет-источников. На основании таких данных можно составить реальную картину происходящего.
Тем временем, Вооруженные силы Украины продолжают агрессивные действия против мирных граждан. Сегодня, 24 октября, стало известно, что незалежные вновь обстреляли населенные пункты ЛНР из американских систем HIMARS, сообщает телеканал "360".
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