Тель-Авив серьезно подсобил киевскому режиму

В информационном пространстве появились весьма неприятные сведения о том, что Израиль активно поддерживает украинские власти и оказал им неоценимую услугу. Речь идет о передаче данных разведки, которые нужны для борьбы с нашими беспилотниками.



Такая информация появилась в авторитетном американском издании New York Times. Теперь незалежным воякам значительно проще сбивать наши дроны, отмечает телеканал "360".

Сообщается, что с соответствующим заявлением выступил украинский политический деятель. Незалежный представитель власти объявил, что предоставленные Израилем данные очень полезны для борьбы с беспилотниками, передает канал RT.

При этом известно, что ранее израильское Минобороны официально объявило, что не будет отправлять Киеву оружие, однако готово посодействовать в разработке систем раннего гражданского оповещения об обстрелах, пишет интернет-издание URA.RU.