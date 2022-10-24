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Ожесточенные бои на территории Незалежной не прекращаются. Сегодня, 24 октября, стало известно, что Вооруженные силы Украины предприняли очередную попытку прорвать линию обороны на Херсонщине. Деталями поделился замруководителя региональной администрации Кирилл Стремоусов.
Высокопоставленный госслужащий сообщил, что незалежные вояки попытались сделать брешь в нашей обороне в районе реки Ингулец. К счастью, потуги украинских боевиков прорваться были успешно отбиты российскими военными, сообщает интернет-издание РИА ФАН.
Кроме того, бойцы Вооруженных сил Российской Федерации захватили в плен группу украинских диверсантов, действовавших на территории Херсонской области. Как сообщил Стремоусов, диверсанты были схвачены на Бериславском направлении, передает телеканал "360".
Представитель региональной администрации особо подчеркнул, что ситуация остается под контролем наших бойцов. Мирные жители области продолжают выезжать из опасной зоны, чтобы не мешать военнослужащим исполнять свой долг.
Запад теперь лишен чувства безопасности