В Незалежной решили продлить мобилизацию

Киевский режим не оставляет надежды выслужиться перед западными кураторами и достичь успехов на фронте. Однако потери в живой силе серьезно подкосили боеготовность Вооруженных сил Незалежной. Именно поэтому местные власти решили продлить мобилизацию.



При этом, как известно, Украина уже пережила несколько волн призывов на службу. Теперь в незалежных войсках собираются ставить под оружие украинских стариков. С соответствующим заявлением выступил глава центра комплектования и соцподдержки в Киеве Юрий Максимов.

Высокопоставленный украинец объявил, что всушники нуждаются в притоке новой крови для доукомплектования. Именно поэтому мобилизацию продолжат, а повестки станут раздавать всем военнообязанным представителям мужского пола. Документы о призыве могут вручить в руки несчастного незалежного в любое время суток и в любом месте. Призывать будут всех мужчин до 60 лет.

К слову, ранее были опубликованы реальные потери в живой силе Вооруженных сил Незалежной. За время спецоперации погибло несколько сотен тысяч украинцев.