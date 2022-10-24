Незалежные пошли в атаку на Купянском направлении

Ожесточенные бои продолжаются практически по всей линии фронта на полях СВО. Бойцы Вооруженных сил России держат оборону на нескольких направлениях, однако украинские вояки не оставляют попытки прорвать наши укрепления в разных точках фронта. О последних событиях с поля боя рассказали в главном оборонном ведомстве России.



Как сообщил генерал-лейтенант Игорь Конашенков, наши бойцы столкнулись с агрессией Вооруженных сил Украины на Купянском направлении в Харьковской области. Всушники пытались атаковать российские позиции, однако все их потуги были успешно отбиты.

Более того, украинские вояки пытались прорваться и в других точках фронта. Так, массированная атака была совершена на Николаево-криворожском направлении. Однако и здесь незалежные боевики получили достойный отпор. В итоге украинцы потеряли более 80 военных.

Также ВСУ надеялись вклиниться в оборону наших войск на Красно-лиманском направлении. Здесь украинцы тоже были успешно отброшены на ранее занятые позиции.

Всего за время проведения специальной операции по демилитаризации Украины силами наших бойцов было уничтожено более 6 тысяч танков и других военных машин ВСУ.