Российский флаг сняли еще в одном городе новых регионов России

Российский флаг сняли еще в одном городе новых регионов России
Фото: Maksim Konstantinov/Global Look Press/www.globallookpress.com
Произошедшему нашлось объяснение

Сегодня, 13 ноября, местные Telefram-каналы сообщили, что с флагштока на главной площади Мелитополя сняли российский триколор – флаг висел там с 24 мая, когда город полностью перешел под контроль ВС РФ. 

Позже появились фотографии, на которых видно, что флага на старом месте больше нет.

Местные власти объяснили произошелшее тем, что флаг сняли в рамках профилактического ремонта флагштока и осмотра полотна.

Информации о том, сняли ли российский символ с административных зданий Мелитополя нет. 

Ранее перед выходом ВС РФ из Херсона флаги РФ стали пропадать с главных зданий в городе. По словам американцев, после захода ВСУ там могут расположить HIMARS, которые начнут обстреливать Мариуполь и Мелитополь, чтобы позже украинцы двинулись на Крым. 

Источник: URA.RU ✓ Надежный источник
новости партнеров

ВСУ приготовили России несколько "сюрпризов" после наступления зимы

Предстоящие месяцы могут решить исход конфликта

Польский премьер грозится "раздразнить русского медведя"

Теперь у страны будет мощнейшая армия Европы, заявили в Варшаве

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей