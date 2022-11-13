Произошедшему нашлось объяснение

Сегодня, 13 ноября, местные Telefram-каналы сообщили, что с флагштока на главной площади Мелитополя сняли российский триколор – флаг висел там с 24 мая, когда город полностью перешел под контроль ВС РФ.

Позже появились фотографии, на которых видно, что флага на старом месте больше нет.

Местные власти объяснили произошелшее тем, что флаг сняли в рамках профилактического ремонта флагштока и осмотра полотна.

Информации о том, сняли ли российский символ с административных зданий Мелитополя нет.

Ранее перед выходом ВС РФ из Херсона флаги РФ стали пропадать с главных зданий в городе. По словам американцев, после захода ВСУ там могут расположить HIMARS, которые начнут обстреливать Мариуполь и Мелитополь, чтобы позже украинцы двинулись на Крым.