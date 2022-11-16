Названа причина случившегося

Одна из ракет, которая упала на территории Польши, была выпущена украинскими войсками. Об этом сообщает агентство AP со ссылкой на американских чиновников.

В США пояснили, что украинцы запустили снаряд, чтобы сбить российскую ракету во время обстрелов Украины 15 ноября, поэтому речи о преднамеренной атаке со стороны России на территории НАТО не идет.

"Трое официальных лиц США заявили, что, по предварительным оценкам, ракета была выпущена украинскими войсками по приближающейся российской ракете во время сокрушительного залпа по электроинфраструктуре Украины во вторник. Чиновники говорили на условиях анонимности, поскольку они не уполномочены обсуждать этот вопрос публично",

– сообщило агентство.

Ранее во время саммита G20 американский президент Джо Байден отметил, что вряд ли ракеты, упавшие в Польше, были выпущены с российской территории. При этом бывший глава страны Дональд Трамп утверждает, что, вероятно, ракета прилетела под Люблин именно из России.

Украинский президент Владимир Зеленский, в свою очередь, назвал произошедшее террором. По его словам, "российские ракеты ударили по Польше" преднамеренно, поэтому нужен закономерный ответ со стороны НАТО, чтобы подобное не повторилось.