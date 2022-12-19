Ночной удар по Киеву: атака ВС РФ привела к колоссальному разрушению

Пострадало несколько важных для столицы объектов

Примерно в 3 часа утра, 19 ноября, в ряде украинских регионов раздалась воздушная тревога. Первой она прозвучала в Запорожской и Днепропетровской областях, а после в Киевской и Черкасской. В Telegram стали сообщать о целой стае дронов, которая была отправлена в атаку.

После появились сведения о взрывах в Херсоне и Днепропетровской областях, а также в Киевской и Черкасской. По некоторым данным, первые удары были слышны в районе Белой церкви в Киеве, пишет RT. Как оказалось позже, на столицу обрушилась разрушительнейшая атака.

Следом раздалась серия взрывов. Люди сообщали о массовом срабатывании систем ПВО. Появились сведения о подрыве топливохранилища на правом берегу столицы. В результате Киев частично обесточило, началось затишье на пару часов – и атаки продолжились примерно в 5 часов утра, передает телеканал "360".

Мэр Виталий Кличко подтвердил прилеты по Соломенскому и Шевченковскому районам Киева, указывает Общественная служба новостей. Также появились сведения, что после обстрела загорелся завод "Антонов" и ТЭЦ-3, из-за чего часть столицы осталась без электричества.

Военная администрация города, в свою очередь, признала, что снаряды попали в несколько объектов критической инфраструктуры. Украинские СМИ пишут о сбитии 15 дронов над столицей из 20. По предварительной информации, пострадавших среди населения нет. После атаки в Киеве ввели режим экстренного отключения света.