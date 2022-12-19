Ночной удар по Киеву: атака ВС РФ привела к колоссальному разрушению

Ночной удар по Киеву: атака ВС РФ привела к колоссальному разрушению
Фото: Aleksandr Gusev/Keystone Press Agency/www.globallookpress.com
продолжениеПоследние новости СВО на Украине с 19 по 25 декабря. Онлайн
Пострадало несколько важных для столицы объектов

Примерно в 3 часа утра, 19 ноября, в ряде украинских регионов раздалась воздушная тревога. Первой она прозвучала в Запорожской и Днепропетровской областях, а после в Киевской и Черкасской. В Telegram стали сообщать о целой стае дронов, которая была отправлена в атаку. 

После появились сведения о взрывах в Херсоне и Днепропетровской областях, а также в Киевской и Черкасской. По некоторым данным, первые удары были слышны в районе Белой церкви в Киеве, пишет RT. Как оказалось позже, на столицу обрушилась разрушительнейшая атака.

Следом раздалась серия взрывов. Люди сообщали о массовом срабатывании систем ПВО. Появились сведения о подрыве топливохранилища на правом берегу столицы. В результате Киев частично обесточило, началось затишье на пару часов – и атаки продолжились примерно в 5 часов утра, передает телеканал "360".

Мэр Виталий Кличко подтвердил прилеты по Соломенскому и Шевченковскому районам Киева, указывает Общественная служба новостей. Также появились сведения, что после обстрела загорелся завод "Антонов" и ТЭЦ-3, из-за чего часть столицы осталась без электричества. 

Военная администрация города, в свою очередь, признала, что снаряды попали в несколько объектов критической инфраструктуры. Украинские СМИ пишут о сбитии 15 дронов над столицей из 20. По предварительной информации, пострадавших среди населения нет. После атаки в Киеве ввели режим экстренного отключения света.

Источник: Telegram ✓ Надежный источник
новости партнеров

"Браво!" Французов восхитило жесткое решение ФИФА по Зеленскому

Европейцев все больше раздражает украинский президент

Захват военным путем: в США "решили" судьбу Крыма

Наш полуостров не дает покоя зарубежным "партнерам"

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей