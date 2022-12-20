Хитрый маневр ВСУ по обороне Киева привел к ужасающим последствиям

Пострадал один населенный пункт

Еще в самом начале спецоперации, когда российские войска двинулись в сторону Киевской области, ВСУ придумали хитрый маневр, как не впустить ВС РФ в регион. Как пишет "Политика страны", они подорвали дамбу на реке Ирпень. В результате это и правда сработало, но обернулось ужасными последствиями для местных жителей.

После подрыва дамбы поселок Демидов полностью затопило, пострадали сотни домов. В результате до сих пор восстановить все не удалось: люди страдают от потери урожаев, домовладений, испорченной воды в колодцах и плесени. Ухудшилась ситуация после наступления блэкаута, поскольку сейчас для откачивания воды нет технических возможностей.

"По словам местных жителей, летом, когда дамбу частично отремонтировали, вода начала отходить, плюс ее активно откачивали специальными помпами. Но с окончанием осени и началом зимы вода активно начала возвращаться", – указывает издание.

Местные жители говорят, что ситуация близка к катастрофической. Последние две недели из-за подтопления фундамент домов приходит в негодность, и проживать в там попросту опасно.

Если в самом начале военного конфликта граждане в Демидово гордились своей ролью – их поселок помог остановить продвижение российской армии, то теперь они считают, что их попросту забыли.

Накануне Киевская область подверглась масштабному обстрелу, передает телеканал "360". Было повреждено несколько объектов критической инфраструктуры.