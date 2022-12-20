После расстрела сдавшихся солдат ВС РФ бойцов ВСУ настигла кара

После расстрела сдавшихся солдат ВС РФ бойцов ВСУ настигла кара
Фото: соцсети
продолжениеЗеленского заметили на улицах охваченного боями Бахмута
Причастных к военному преступлению задержали

Российским разведчикам удалось найти и захватить двух офицеров 80-й аэромобильной бригады ВСУ. На данный момент это подразделение подозревают в расстреле пленных российских солдат, которые сложили оружие, в конце ноября под Макеевкой. 

Кадры с украинцами опубликовал у себя в Telegram военкор Владлен Татарский. Он пояснил, что ничего жестокого с ними делать не стали, хотя "руки чесались" – их передали "в соответствующие органы". 

Ранее в Сети появились жестокие кадры, на которых украинцы окружили частный дом в Макеевке, где предположительно скрывались российские военные. Они вышли из него, сложили оружие и по команде легли на пол, после чего раздалась автоматная очередь. После этого на кадрах солдаты лежали в лужах крови. 

Эксперты ООН подтвердили, что видео не было постановочным, указав на высокую вероятность подлинности произошедшего. 

Источник: Telegram • Требует проверки
новости партнеров

Готовится взятие Киева: в США объяснили новую стратегию России

Украинцы бьют тревогу

Politico: НАТО проигрывает России в "битве за Арктику"

Возможностей у Белого дома изначально было меньше

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей