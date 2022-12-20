После расстрела сдавшихся солдат ВС РФ бойцов ВСУ настигла кара

Причастных к военному преступлению задержали

Российским разведчикам удалось найти и захватить двух офицеров 80-й аэромобильной бригады ВСУ. На данный момент это подразделение подозревают в расстреле пленных российских солдат, которые сложили оружие, в конце ноября под Макеевкой.

Кадры с украинцами опубликовал у себя в Telegram военкор Владлен Татарский. Он пояснил, что ничего жестокого с ними делать не стали, хотя "руки чесались" – их передали "в соответствующие органы".

Ранее в Сети появились жестокие кадры, на которых украинцы окружили частный дом в Макеевке, где предположительно скрывались российские военные. Они вышли из него, сложили оружие и по команде легли на пол, после чего раздалась автоматная очередь. После этого на кадрах солдаты лежали в лужах крови.

Эксперты ООН подтвердили, что видео не было постановочным, указав на высокую вероятность подлинности произошедшего.