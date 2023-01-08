На Украине озвучили новое предложение России по прекращению СВО

Соглашаться на него в Киеве не намерены

Секретарь СНБО Алексей Данилов утверждает, что сейчас на Западе с участием России активно прорабатывают сценарии возможного завершения конфликта на Украине. Один из них – "корейский вариант", который подразумевает создание чего-то вроде 38-параллели.

Подобное урегулирование конфронтации включает в себя разделение страны на две части без подписания мирного договора, но с фактической остановкой боевых действий.

"Нам сейчас предлагают корейский вариант. Так называемая условная "38 параллель". Вот здесь такие украинцы, а здесь не такие украинцы. Россияне сейчас будут придумывать все что угодно. Точно знаю, что один из вариантов, которые они могут нам предлагать – это 38 параллель", – утверждает Данилов.

По его словам, этот вопрос сейчас обсуждает Дмитрий Козак в Европе, передавая послания через различных отставных политиков представителям действующей власти в ЕС.

Однако секретарь СНБО указал, что недавно обсуждал этот вариант урегулирования ситуации с представителями Южной Кореи, которые заявили, что считают прошлые уступки ошибкой, поскольку проблемы сохраняются до сих пор.

Ранее в интервью Данилов заявлял, что Киев отвергает все условия по перемирию с Москвой, прогнозируя новые наступальные бои со стороны ВСУ в начале 2023-го после того, как к ним поступит новая партия вооружения НАТО.