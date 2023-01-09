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Донецкая народная республика остается одной из самых горячих точек на полях специальной военной операции по демилитаризации украинского государства. Сейчас ожесточенные бои продолжаются под Артемовском и Соледаром. При этом ситуация настолько критична для Вооруженных сил Украины, что незалежные вояки ради спасения собственных жизней бегут с поля боя, сверкая пятками.
Такой информацией с общественностью поделился официальный представитель Луганской Народной милиции Иван Филипоненко. Высокопоставленный госслужащий подчеркнул, что украинцы стараются сбежать с позиций в тайне даже от союзников.
Массовое бегство вояк связано с тем, что в этой точке фронта Вооруженные силы Украины несут огромные потери. Дошло до того, что руководитель бригады, которая занималась обеспечением обороны ВСУ на одном из участков, с позывным Лыжник дал прямое распоряжение под покровом ночи выводить выживших бойцов из города.
Сообщается, что несмотря на повышенную секретность, другие украинские вояки узнали о бегстве сослуживцев. Каким образом покарают беглецов, пока неизвестно.
Отдельно отмечается, что под Соледаром украинские командиры бросили на произвол судьбы польских наемников.
Разом были уничтожены более 600 военных со стороны Украины
Военные специалисты полагают, что оно предназначается для США