Ситуация в ДНР лишает ВСУ живой силы

Донецкая народная республика остается одной из самых горячих точек на полях специальной военной операции по демилитаризации украинского государства. Сейчас ожесточенные бои продолжаются под Артемовском и Соледаром. При этом ситуация настолько критична для Вооруженных сил Украины, что незалежные вояки ради спасения собственных жизней бегут с поля боя, сверкая пятками.



Такой информацией с общественностью поделился официальный представитель Луганской Народной милиции Иван Филипоненко. Высокопоставленный госслужащий подчеркнул, что украинцы стараются сбежать с позиций в тайне даже от союзников.

Массовое бегство вояк связано с тем, что в этой точке фронта Вооруженные силы Украины несут огромные потери. Дошло до того, что руководитель бригады, которая занималась обеспечением обороны ВСУ на одном из участков, с позывным Лыжник дал прямое распоряжение под покровом ночи выводить выживших бойцов из города.

Сообщается, что несмотря на повышенную секретность, другие украинские вояки узнали о бегстве сослуживцев. Каким образом покарают беглецов, пока неизвестно.

Отдельно отмечается, что под Соледаром украинские командиры бросили на произвол судьбы польских наемников.