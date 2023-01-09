В Китае раскрыли правду о планах Берлина отправить Киеву танки "Леопард – 2"

В Китае раскрыли правду о планах Берлина отправить Киеву танки "Леопард – 2"
Фото: www.unsplash.com
В Поднебесной обеспокоены действиями немцев

В информационном пространстве активно муссируются слухи о том, что берлинская администрация намерена передать киевскому режиму мощные танки "Леопард – 2". Недавнее громкое заявление на этот счет главы Минэкономики ФРГ Роберта Хабека вывело из себя жителей Китая.

Высокопоставленный немец подчеркнул, что киевская администрация в самое ближайшее время может получить от бундесвера мощные танки. Китайцы считают, что такое решение самым негативным образом скажется на текущей ситуации в самой Германии.

Даже для простых жителей Поднебесной очевидно, что отправка вооружения на Украину является пустой тратой денег европейских налогоплательщиков. Более того, такое поведение может привести к тому, что серьезные проблемы начнутся у самого Североатлантического альянса, действующего под предводительством Соединенных Штатов Америки.

Китайцы предостерегают немецкие власти от необдуманного шага. В народной республике подчеркивают, что подобные игры с Российской Федерацией могут закончиться самым плачевным образом.

Источник: Гуанча ✓ Надежный источник
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