В США обозначили главный признак грядущего разгрома ВСУ

В США обозначили главный признак грядущего разгрома ВСУ
Фото: www.unsplash.com
Положение украинцев оставляет желать лучшего

Ситуация на территории Незалежной остается напряженной. Вооруженные силы украинского государства несут огромные потери в живой силе, однако киевский режим продолжает бросать несчастных вояк в самое пекло. По мнению известного американского экономиста Ричарда Вольфа, уже в самое ближайшее время Киев ждет разгромное поражение.

Опытный эксперт указал на главный, с его точки зрения, признак того, что режим украинского главнокомандующего Владимира Зеленского вскоре рухнет. Вольф уверен, что бесконечные просьбы Киева о военной помощи явно демонстрируют бедственное положение ВСУ.

"Если бы Украина побеждала, ей не нужно было бы выпрашивать больше танков и бронемашин", – обратил внимание экономист.

Эксперт уверен, что растущие военные аппетиты киевской администрации говорят о том, что скоро украинские вояки полностью проиграют. Своим мнением специалист поделился в социальных сетях.

К слову, недавно стало известно о массовом побеге украинских боевиков из города Соледар Донецкой народной республики. Сообщается, что незалежные всеми силами пытаются сохранить собственные жизни – в этой точке фронта ВСУ несут колоссальные потери в живой силе.

Источник: Twitter ✓ Надежный источник
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