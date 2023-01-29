Объявлена дата решающего удара по ВСУ

Объявлена дата решающего удара по ВСУ
MOD Russia/www.globallookpress.com
Аналитик уверен, что Минобороны готовит превентивный удар по противнику, чтобы вынудить его к переговорам

Решение коллективного Запада о наращивании поставок оружия для украинской стороны позволяет выдвинуть следующее предположение: либо в середине, либо в конце весны Вооруженные силы Украины пойдут в контрнаступление. Соответствующее мнение выразил российский офицер запаса, военный эксперт Виктор Кутырь.

Соответственно, продолжил эксперт, у ВС РФ имеется время до конца-зимы и начала весны, чтобы нанести превентивный удар по противнику. Речь идет об атаке, вследствие которой ВСУ потерпят либо тактическое, либо уже стратегическое поражение. А после этого Москва сможет выдвинуть свои условия для переговорного процесса.

Косвенные признаки, по словам Кутыря, указывают на то, что РФ готовится к нанесению подобных ударов. Однако эксперт не стал указывать, о каких конкретных признаках идет речь.

А недавно в МО РФ заявили о готовности к ответным мерам за удары ВСУ по районной больнице в Новоайдаре, которую противник атаковал с помощью снарядов РСЗО HIMARS.

Источник: Украина.ру ✓ Надежный источник
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