Украина потребовала у ФРГ подводные лодки

Наглости Киева нет предела, считает политолог

Все заявления о передаче для украинской стороны немецкой подводной лодки – информационный шум, требуемый Киеву для выгодного пиара, уверен политолог, старший преподаватель МГИМО МИД РФ Алексей Зудин.

В действительности же, считает эксперт, Украина передачи субмарины никогда не дождется.

"Киевский режим может просто не дожить, потому что одновременно с этими разговорами о новых видах тяжелого вооружения, которое необходимо начать поставлять на Украину, появляются и прогнозы о том, что 2023 год Украина не переживет", — добавил политолог, заявив, что подобные просьбы со стороны Киева абсурдны.

Ранее украинский МИД потребовал у ФРГ подлодки, чтобы "вытеснить российский флот" из Черного моря. Однако, указал политолог, здесь требуется нечто большее, чем особые знания и навыки, передает "Пятый канал".

Источник: Пятый канал ✓ Надежный источник
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