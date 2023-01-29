Украина потребовала у ФРГ подводные лодки

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Все заявления о передаче для украинской стороны немецкой подводной лодки – информационный шум, требуемый Киеву для выгодного пиара, уверен политолог, старший преподаватель МГИМО МИД РФ Алексей Зудин.
В действительности же, считает эксперт, Украина передачи субмарины никогда не дождется.
"Киевский режим может просто не дожить, потому что одновременно с этими разговорами о новых видах тяжелого вооружения, которое необходимо начать поставлять на Украину, появляются и прогнозы о том, что 2023 год Украина не переживет", — добавил политолог, заявив, что подобные просьбы со стороны Киева абсурдны.
Ранее украинский МИД потребовал у ФРГ подлодки, чтобы "вытеснить российский флот" из Черного моря. Однако, указал политолог, здесь требуется нечто большее, чем особые знания и навыки, передает "Пятый канал".
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