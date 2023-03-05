ВСУ впервые раскрыли план по захвату Крыма

Украинцы немерены отрезать регион от материковой России

Украинское руководство последние несколько месяцев заявляет, что весной 2023-го года начнется операция по возвращению Крыма, которая завершится, вероятно, летом. Подробности в Киеве не рассказывают, желая сделать удар по полуострову "внезапным". Однако полковник ВСУ Петр Черник в беседе с украинским телевидением выдал некоторые подробности.

По его словам, как такового полномасштабного военного наступления на Крым не будет – штурмовать настолько защищенный регион практически нереально. Поэтому сперва нужно последовать тактике "истощения и выматывания" противника.

Военный утверждает, что в планах Украины – полностью обрушить Крымский мост, перекрыв снабжение полуострова с российской стороны. Для этого ВСУ потребуется западное дальнобойное оружие. Затем украинские военные будут обеспечивать блокаду региона и предпринимать попытки по истощению расположенных там российских подразделений. Это, по его словам, сделать будет легко.

Черник утверждает, что в перспективе такая тактика может привести к началу дипломатического процесса по передаче контроля над Крымом обратно Украине.

В начале марта украинская сторона предариняла попытку совершить несколько атак на полуостров. Для этого ВСУ задействовали новые беспилотники. Российские системы ПВО смогли отбить налет вражеских дронов.