ВСУ впервые раскрыли план по захвату Крыма

ВСУ впервые раскрыли план по захвату Крыма
Фото: vk.com/crimeabadnews/www.globallookpress.com
Украинцы немерены отрезать регион от материковой России

Украинское руководство последние несколько месяцев заявляет, что весной 2023-го года начнется операция по возвращению Крыма, которая завершится, вероятно, летом. Подробности в Киеве не рассказывают, желая сделать удар по полуострову "внезапным". Однако полковник ВСУ Петр Черник в беседе с украинским телевидением выдал некоторые подробности.

По его словам, как такового полномасштабного военного наступления на Крым не будет – штурмовать настолько защищенный регион практически нереально. Поэтому сперва нужно последовать тактике "истощения и выматывания" противника. 

Военный утверждает, что в планах Украины – полностью обрушить Крымский мост, перекрыв снабжение полуострова с российской стороны. Для этого ВСУ потребуется западное дальнобойное оружие. Затем украинские военные будут обеспечивать блокаду региона и предпринимать попытки по истощению расположенных там российских подразделений. Это, по его словам, сделать будет легко.

Черник утверждает, что в перспективе такая тактика может привести к началу дипломатического процесса по передаче контроля над Крымом обратно Украине.

В начале марта украинская сторона предариняла попытку совершить несколько атак на полуостров. Для этого ВСУ задействовали новые беспилотники. Российские системы ПВО смогли отбить налет вражеских дронов. 

Источник: Pravda.ru ✓ Надежный источник
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