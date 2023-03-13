Киев просят обучить всему полученному на горьком опыте

Медицинский персонал на Украине сообщает об ужасающих потерях среди ВСУ, а также тяжелейших ранениях бойцов – с такими масштабами Североатлантический альянс еще не сталкивался, пишет Times, ссылаясь на собственные источники.

В материале говорится, что в конце 2022 года высший медперсонал НАТО в Эстонии в ходе конференции сделал следующий вывод: Киев осознал, что теперь настала исключительно очередь Украины обучать западных союзников всему полученному на горьком опыте.

Проблема в том, что сам альянс не сталкивался с подобными потерями – среди медицинского и военного персонала НАТО отсутствуют те, у кого имеется соответствующий опыт при подобном боевом конфликте.







