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Медицинский персонал на Украине сообщает об ужасающих потерях среди ВСУ, а также тяжелейших ранениях бойцов – с такими масштабами Североатлантический альянс еще не сталкивался, пишет Times, ссылаясь на собственные источники.
В материале говорится, что в конце 2022 года высший медперсонал НАТО в Эстонии в ходе конференции сделал следующий вывод: Киев осознал, что теперь настала исключительно очередь Украины обучать западных союзников всему полученному на горьком опыте.
Проблема в том, что сам альянс не сталкивался с подобными потерями – среди медицинского и военного персонала НАТО отсутствуют те, у кого имеется соответствующий опыт при подобном боевом конфликте.
Аппараты занимались разведкой на военном объекте