Пока что у противника немалые ресурсы

Мобилизационный потенциал на Украине при текущей боевой интенсивности может истощиться к концу 2023 года. Однако нужно рассматривать вариант введения войск НАТО, считает военный политолог Александр Перенджиев.

Сейчас же огромные потери противника вовсе не говорят о том, что у него заканчиваются ресурсы – они остаются немалыми, учитывая помощь Запада с отправкой инструкторов, наемников и действующих военнослужащих Североатлантического альянса.

С другой же стороны, постепенно Украина лишается своего людского ресурса. Чтобы сделать относительный прогноз со сроком его истощения, необходимо знать, какой будет интенсивность боевых действий – неизвестно, будет ли она снижена.

"А может, придет новое руководство, которое будет уделять больше внимания сохранности личного состава", – считает политолог.

Военный эксперт Василий Дандыкин считает, что украинские войска лишатся целой группировки в Авдеевке, где остается угроза "котла" для ВСУ. Именно из позиций в Авдеевке противник продолжает многолетние обстрелы ДНР, уточняет телеканал "360".