В США озвучили будущее Украины через 1,5 года

В США озвучили будущее Украины через 1,5 года
Фото: Mykola Tys/Keystone Press Agency/www.globallookpress.com
Стране предрекли полное уничтожение

Бывший американский президент Дональд Трамп утверждает, что существует высокая вероятность продолжения украинского кризиса до президентских выборов в США. В таком случае исход для Киева будет крайне печальным, поскольку в течение последующих полутора лет Украину могут стереть с лица земли.

В интервью для Fox News бизнесмент подчеркнул, что политика действующего президента Джо Байдена ведет к развязыванию третьей мировой войны. И если к 2024-му году конфликт будет продолжаться, то от Украины ничего не останется, пишет URA.RU.

Трамп снова повторил тезис, что он может решить все при участии Владимира Зеленского и Владимира Путина в течение суток с помощью дипломатии. Однако говорить, в чем заключается его предложение отказался.

"Суть в том, что *спецоперация* должна прекратиться, потому что Украину уничтожают", – передает его слова "Свободная пресса".

Ранее Дональд Трамп заявлял, что Россия не начинала военную операцию на украинской территории в годы его правления, поскольку однажды у него состоялся откровенный разговор по этому поводу с Владимиром Путиным. По его словам, он предупреждал российского лидера, что за этим последует возмездие со стороны США.

Источник: Fox News ✓ Надежный источник
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