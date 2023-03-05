"Будет возмездие": Трамп сделал Путину предупреждение

"Будет возмездие": Трамп сделал Путину предупреждение
Фото: Mikhail Klimentyev/ZUMAPRESS.com/www.globallookpress.com
Бывший лидер США вспомнил о старой беседе с главой России

Дональд Трамп утверждает, что в развязанном на Украине конфликте виноват Джо Байден – если бы он вместо своего оппонента попал на второй срок, то Россия не стала бы начинать наступление на соседнюю страну. Сейчас же он уверяет, что может урегулировать ситуацию в течение 24 часов, но для этого ему необходимо соблюсти единственное условие – снова стать президентом США.

В чем будет заключаться его мирный план по Украине Трамп говорить отказывается. По его словам, если он расскажет об этом публично, предложенные им меры не возымеют никакого эффекта. 

При этом он уверен, что при его правлении украинский конфликт был бы невозможен, поскольку ему якобы удавалось держать российского президента "в узде". Бывший лидер утверждает, что даже однажды просил Путина "не захватывать страны", поскольку в противном случае по Москве нанесут удар. 

"Он знал, что будет возмездие, если отправится в Украину. Он знал это. Это я ему очень четко сказал", – заявил бывший американский лидер.

Трамп в беседе с журналистами отметил, что с Путиным у него сложились хорошие отношения, поэтому российский лидер тогда прислушался к его словам.

Источник: Daily Caller ✓ Надежный источник
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