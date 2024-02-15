Российские войска нанесли новый удар по Киеву

Обстрелам подверглись и другие украинские регионы

Утром, 15 февраля, вся Украина оказалась под угрозой новой ракетной атаки, согласно сведениям мониторингового центра. Позже стало известно о взрывах в Киеве, Днепре, Луцке, Львове и в Запорожье.

Киевский мэр Виталий Кличко подтвердил информацию, что по столице был нанесен удар. Он отметил, что в городе работает система ПВО и призвал людей не выходить из укрытий, указывает RT.

По предварительным данным, все ракеты были сбиты на подлете к городу, жертв и разрушений нет. Попадания зафиксированы в Запорожье, где пострадал инфраструктурный объект и был ранен один человек. Также есть попадание во Львове – но куда именно пришелся удар не сообщается.

Ранее президент Владимир Путин рассказал, что стало триггером для начала СВО. По его словам, этому послужили непрекращающиеся удары по Донбассу, передает интернет-издание "Подмосковье сегодня".