Российские войска нанесли новый удар по Киеву

Российские войска нанесли новый удар по Киеву
Фото: Sergei Chuzavkov/Keystone Press Agency/www.globallookpress.com
Обстрелам подверглись и другие украинские регионы

Утром, 15 февраля, вся Украина оказалась под угрозой новой ракетной атаки, согласно сведениям мониторингового центра. Позже стало известно о взрывах в Киеве, Днепре, Луцке, Львове и в Запорожье.

Киевский мэр Виталий Кличко подтвердил информацию, что по столице был нанесен удар. Он отметил, что в городе работает система ПВО и призвал людей не выходить из укрытий, указывает RT

По предварительным данным, все ракеты были сбиты на подлете к городу, жертв и разрушений нет. Попадания зафиксированы в Запорожье, где пострадал инфраструктурный объект и был ранен один человек. Также есть попадание во Львове – но куда именно пришелся удар не сообщается. 

Ранее президент Владимир Путин рассказал, что стало триггером для начала СВО. По его словам, этому послужили непрекращающиеся удары по Донбассу, передает интернет-издание "Подмосковье сегодня".

Источник: Telegram
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