Прием виагры может сделать хуже: предупреждение врача

Прием виагры может сделать хуже: предупреждение врача
Фото: Nikolay Gyngazov/Russian Look/www.globallookpress.com
Бесконтрольный прием чреват большими проблемами со здоровьем

Мужчины нередко начинают принимать препараты для улучшения эрекции, как в преклонном возрасте, так и в молодости. Однако самолечение чревато серьезными последствиями. Портал "Страсти" пообщался с врачом-урологом Александром Белопольским и выяснил, чем грозит передозировка виагры.

Препараты типа виагры и левитры относятся к ингибиторам фосфодиэстеразы 5 типа (ФДЭ-5). Они расслабляют гладкие мышцы и улучшают кровоток в половом члене, обеспечивая эрекцию. Однако чрезмерное употребление этих средств чревато сбоями в работе сердечно-сосудистой системы, а в последствии – полной потерей эректильной функции и возникновением затяжных болезненных эрекций (приапизма).

По словам Александра Белопольского, препараты типа виагры обычно принимают определенными курсами для восстановления и поддержания нормальных эрекций. Их должен назначать врач в строго определенной дозировке с учетом состояния пациента.

"Они эффективные, безопасные, но только если назначены специалистом", – резюмировал медик.

Самолечение же может привести к резким скачкам давления, инсультам и инфарктам. Поэтому при проблемах с эрекцией следует обращаться к специалистам – урологам или андрологам. Они подберут эффективное и безопасное лечение, а также будут наблюдать за состоянием пациента.

Ранее диетолог назвал неожиданную пользу острой еды.

Источник: Страсти
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