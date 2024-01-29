Один напиток позволит растворить жир на животе

Популярный продукт есть в любом магазине

Многие люди стремятся вести здоровый образ жизни и соблюдать нормы так называемого правильного питания, чтобы сохранить стройную форму. Как оказалось, отличным помощником в этом деле может стать весьма популярный продукт, который можно найти в любом магазине.

Дело в том, что зеленый чай прекрасно справляется с расторжением жира на животе. Об этом рассказал знаменитый британский телевизионный доктор, ведущий Майкл Мосли*. По его словам, у данного напитка есть и другие полезные свойства.

В частности, телеведущий утверждает, что зеленый чай благоприятно влияет на процесс снижения веса, а также улучшает работу сердца и мозга. Кроме того, напиток замедляет процесс старения клеток организма. Все это якобы доказано исследования ученых из Университета Лидса.

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*Майкл Мосли со стороны экспертного сообщества не считается профессиональным медиком, его рекомендации нельзя воспринимать как советы специалиста