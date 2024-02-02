Доктор Мясников назвал два главных продукта для долгожителей

Доктор Мясников назвал два главных продукта для долгожителей
Dirceu Portugal/www.globallookpress.com
Медик призвал россиян исключить еду, "сокращающую" жизнь

Телетерапевт Александр Мясников рассказал о продуктах, которые должны составлять обязательный рацион для долголетия каждого человека – это орехи и виноград, которые продлевают жизнь и пользуются за это особой любовью у всех долгожителей.

Виноград, указал Мясников, исключает для организма возможность "ржаветь", продлевая жизнь и сводя к минимуму число инфарктов с инсультами.

Еще один немаловажный продукт – орехи, снижающие уровень холестерина и служащие для организма источником белка. Медик рекомендует съедать ежедневно небольшую горсть орехов. Важно: убедитесь перед употреблением, что у вас не будет аллергической реакции на этот продукт.

Терапевт также напомнил на канале "Россия 1" о важности овощей и фруктов – в особенности разноцветных. Чем ярче ваш рацион, тем лучше для организма.

А ранее доктор Мясников рассказал телезрителям об овоще, который снижает риск развития онкологических заболеваний.

Источник: Россия 1 ✓ Надежный источник

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