Что пить при запоре: советы врача

При проблемах с кишечником могут помочь эти продукты

Работа кишечника может нарушиться в любой момент, и запор – вполне привычное явление, которое может настигнуть любого мужчину или женщину. При такой проблеме необходимо особое питание, чтобы настроить кишечник на мягкое опорожнение.

Гастроэнтеролог Ксения Ворошилова считает, что возникнуть запор может в том числе при неправильном питании, если есть мало продуктов с клетчаткой и пребиотическим волокном, которое стимулирует перистальтику кишечника. И если к тому же пить мало воды, запор может возникнуть как по мановению волшебной палочки.

Если не имеется противопоказаний, в сутки необходимо пить те самые полтора-два литра воды, и лучше теплой. Еще одно условие – не употреблять слишком много жиров, и лучше получать их из слабого бульона, постного мяса, сливочного и растительного масла, рыбы жирных пород.

А вот белые каши, макароны и другие легкоусвояемые углеводы как раз лучше уменьшить, заменив их фруктами, злаками и овощами, чтобы не снижать норму пищевых волокон. Полезны также кефир и другая кисломолочка, соки, некоторые виды сухофруктов.

Если запор все-таки наведался в организм, то рекомендуется употреблять мед, варенье, сахар и другие подобные сладкие блюда, в которых много органических кислот. Не помешают соленые или маринованные продукты, содержащие соль, но немного. Неплохо бы добавить в рацион продукты с магнием, расслабляющим кишечник и смягчающим стул.

Врач напоминает также, что запор может возникнуть не только от неправильного питания, но и может быть предвестником серьезных болезней, так что неплохо бы обратиться к врачу за точным диагнозом.

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