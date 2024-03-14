Нутрициолог Черная рассказала, что вызывает отеки и как с ними бороться

Нутрициолог назвала причины отеков и методы борьбы с ними
Фото: freepik.com
Нужно соблюдать несколько простых правил, чтобы лишняя жидкость не скапливалась

Мало кто обладает даром просыпаться по утрам с идеальной внешностью. Однако одно дело, когда это просто растрепанная прическа, и совершенно другое, если после пробуждения в зеркале встречает одутловатое лицо. Нутрициолог Ксения Черная заявила, что отеки по утрам — это не норма. Она рассказала, из-за чего в организме скапливается лишняя жидкость, а также поделилась методами борьбы с этим недугом. 

По словам специалиста, чаще всего отеки возникают из-за неправильного рациона и низкой активности в течение дня. Причиной могут быть гормональные изменения в организме, но такие ситуации встречаются гораздо реже, подчеркнула нутрициолог. 

"Также отеки возникают при проблемах с почками, так как в этом случае нарушается солевой обмен", – добавила эксперт в сфере здорового питания. 

Как бы парадоксально это ни звучало, но для того, чтобы избавиться от лишней жидкости в организме, нужно пить больше воды, отметила Ксения Черная. Также стоит исключить из дневного рациона соленую пищу, выпечку, конфеты и другие быстрые углеводы. 

Бороться с отеками помогает активный образ жизни, упражнения на ноги и массаж тела. Последний заставляет лимфу двигаться, вместе с этим из тела выводится ненужная жидкость, подытожил нутрициолог. 

Ранее эндокринолог рассказала, почему перед едой нужно выпивать стакан теплой воды. 

Источник: Страсти ✓ Надежный источник
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