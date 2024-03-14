Нутрициолог назвала причины отеков и методы борьбы с ними

Курс рубля
- Режим свободного падения: что ждет рубль в 2024 году
- Что будет с долларом: бежать в обменники сломя голову рано
- Предсказано мощное падение доллара по двум причинам
Мало кто обладает даром просыпаться по утрам с идеальной внешностью. Однако одно дело, когда это просто растрепанная прическа, и совершенно другое, если после пробуждения в зеркале встречает одутловатое лицо. Нутрициолог Ксения Черная заявила, что отеки по утрам — это не норма. Она рассказала, из-за чего в организме скапливается лишняя жидкость, а также поделилась методами борьбы с этим недугом.
По словам специалиста, чаще всего отеки возникают из-за неправильного рациона и низкой активности в течение дня. Причиной могут быть гормональные изменения в организме, но такие ситуации встречаются гораздо реже, подчеркнула нутрициолог.
"Также отеки возникают при проблемах с почками, так как в этом случае нарушается солевой обмен", – добавила эксперт в сфере здорового питания.
Как бы парадоксально это ни звучало, но для того, чтобы избавиться от лишней жидкости в организме, нужно пить больше воды, отметила Ксения Черная. Также стоит исключить из дневного рациона соленую пищу, выпечку, конфеты и другие быстрые углеводы.
Бороться с отеками помогает активный образ жизни, упражнения на ноги и массаж тела. Последний заставляет лимфу двигаться, вместе с этим из тела выводится ненужная жидкость, подытожил нутрициолог.
Ранее эндокринолог рассказала, почему перед едой нужно выпивать стакан теплой воды.
Политик решила говорить прямо все, что думает
Глава космической компании намекнул, что он понимает логику главы России