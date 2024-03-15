"Величайшая глупость": Малышева раскритиковала один народный метод лечения

Ведущая заявила, что это небезопасно

Долгое время на Руси вместе с научной медициной существовала народная. Многие и до сих пор вместо таблетки из аптеки предпочитают погреть больное место или выпить настой трав, как рекомендовала бабушка. Однако в последнее время народная медицина вышла за рамки разумного, и врачи хватаются за голову. Вот и популярный терапевт Елена Малышева жестко раскритиковала один народный метод лечения.

По словам специалиста, некоторые, чтобы излечиться от недугов, начали пить мочу. Врач назвала такой способ невероятной глупостью, заявив, что это не просто бесполезно, но и вредит организму. Она отметила, что уринотерапия не имеет доказанной эффективности.

"Величайшей глупостью в России было поветрие пить мочу. Ничего глупее нельзя придумать", — заявила ведущая.

По словам медика, вместе с уриной из нашего тела выводятся токсины и другие вредные вещества. Почки активно сбрасывают в мочу все, что организму может навредить. Те, кто верит в уринотерапию, просто-напросто возвращают через желудок все, от чего тело недавно избавилось.

Ранее сообщалось, что в России запретила расхваленную Еленой Малышевой пищевую добавку. Ведущая рекомендовала класть ее в чай и употреблять в качестве десерта. Однако выяснилось, что это может быть опасно для здоровья.