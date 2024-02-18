Названы снижающие риск инфаркта и инсульта продукты

Медики сообщили, что эти продукты нужно добавить в ежедневный рацион

Инфаркт и инсульт — болезни сердца, которые могут привести к летальному исходу. Статистика сообщает, что из года в год эти заболевания молодеют и уже не считаются проблемой исключительно старшего поколения. Терапевт Елена Малышева и кардиолог Герман Гандельман сообщили, что защитить сердце от этих хворей можно, просто пересмотрев питание. Врачи заметили, что достаточно ввести в рацион три доступных каждому продукта.

Так, по словам медиков, фундук, гвоздика и зародыши пшеницы способны снизить риск возникновения атеросклероза. Кардиолог рассказал, что именно это заболевание чаще всего перерастает в распространенные болезни сердца. Защититься от них поможет марганец, входящий в состав перечисленных продуктов.

“Марганец участвует в обезвреживании свободных радикалов, которые помогают формировать бляшку в сосуде”, — пояснил врач-кардиолог.

Эксперты рекомендуют употреблять в день порядка 6-15 граммов фундука либо такое же количество зародышей пшеницы. Чтобы защититься от болезней сердца с помощью гвоздики, понадобится около 7 граммов специи.

Врачи регулярно напоминают о том, что избежать многих заболеваний можно, просто изменив пищевые привычки. Например, недавно доктор рассказал о продукте, который поможет улучшить качество крови. По словам медика, это доступный всем овощ.