Самые правильные позы для сна: вы не поверите

15 марта - Всемирный день сна

Взрослому человеку для нормального функционирования необходимо не меньше 7 часов сна. Недосып плохо сказывается на работе мозга, внимательности, и кроме того, однажды может стать причиной диабета, гипертонии или сердечных болезней. К слову, сменная работа – одна из причин возникновения склонности к онкозаболеваниям.

Недосыпающие люди имеют больше шансов набрать лишний вес, так что если фигура важна, стоит прежде всего наладить сон. Качество сна определяется во многом даже не правильным освещением или "медицинской" подушкой. Оно зависит от психологического комфорта человека и способности расслабиться. Если сон с партнером приводит кого-то в состояние удовлетворенности – значит, так правильно. А если кто-то в постели напрягает, потому что человек привык спать один, то пользы от парного сна не будет.

Что касается позы для сна, то выбирает ее сам организм. Кому-то удобнее спать на спине, кому-то на животе, кто-то предпочитает скрутиться комочком, потому что так тело максимально расслабляется.

Многие предпочитают во сне, даже если спят в одной постели с партнером, отодвинуться, чтобы их не касались ночью. А другим наоборот, объятия дарят ощущение защищенности, убирая внутреннее напряжение. В итоге человек может быстрее расслабиться и лучше заснуть.

Ранее мы объясняли, почему человека может одолевать постоянная сонливость.

