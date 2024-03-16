Онколог Астраханцев назвал боль в пояснице симптомом рака почек

Боль в пояснице может сигнализировать о смертельном заболевании: вердикт врача
Фото:unsplash.com
Медик рекомендует проверяться один раз в год

Ноющую поясницу офисные работники часто списывают на сидячий образ жизни. Те, кто трудится на тяжелом производстве, считают, что спина беспокоит из-за нагрузок. Как правило, и те, и другие не обращаются в больницу сразу, надеясь, что все пройдет само собой. Врач-онколог Максим Астраханцев заявил, что это большая ошибка. Неприятные ощущения в области выше ягодиц могут говорить о смертельно опасном заболевании. 

По словам медика, ноющая на протяжении длительного времени поясница  —  важный симптом. Особенно если в моче наблюдаются кровянистые следы. Это может говорить о наличии рака почек, предупредил онколог. 

Как правило, эти сигналы организм посылает, когда заболевание уже в запущенной стадии. Именно поэтому важна профилактика, отметил Максим Астраханцев. Он заявил, что даже если нет проблем с поясницей и почками, важно регулярно проверяться, как минимум один раз в год. 

"Всем людям старше 40 лет рекомендуется ежегодно проходить диспансеризацию",  —  напомнило важности регулярного медицинского осмотра доктор. 

Ранее медик рассказал, какие симптомы появляются перед остановкой сердца. Врач отметил, что инфаркт не происходит в одно мгновение. Зная сигналы, которые посылает организм, можно успеть спасти себя или кого-то из близких. 

Источник: РИАМО ✓ Надежный источник
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