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Остановка сердца и другие проблемы в этой области не всегда происходят ежесекундно, сообщили врачи-кардиологи. По словам специалистов, часто перед этим организм дает ряд сигналов. Если их знать и уметь распознавать, то можно успеть помочь себе и близким в опасной ситуации, рассказали медики.
По словам специалистов, при инфаркте часто возникает ощущение изжоги. Боль в желудке и жжение в груди очень похожи на те, что возникают при проблемах с желудком. Если эти симптомы единоразовые, то, возможно, дело действительно в ЖКТ. Однако если приступы возникают часто и независимо от приемов пищи, то это повод обратиться к врачу.
Кроме того, следует насторожиться, если боль в грудной клетке отдает в конечности, шею или челюсть и сопровождается приступом неожиданной потливости. Это тоже может быть симптомом инфаркта.
Помимо этого, медики сообщили о классических признаках проблем с сердцем. По словам кардиологов, волнообразное сдавливание и боль в области этого органа тоже свидетельствуют о возможном сердечном приступе.
Доктора отметили, что часто проблемы с сердцем путают с приступами панической атаки. Симптомы действительно похожи: сдавливание в груди, потеря ориентации, сильное сердцебиение и страх. Однако приступ тревоги не приводит к смерти и не нарушает работу органов.
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