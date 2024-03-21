Новую норму артериального давления установили врачи: проверьте себя

Термин "рабочее давление" специалисты больше не используют

За последние годы представления о том, что является нормой артериального давления, сильно изменились. Теледоктор Елена Малышева рассказала, какие показатели сейчас считаются абсолютно здоровыми.

Было установлено, что только одно значение является идеальным – это 120 на 80 мм ртутного столба, либо немного ниже. Самой верхней планкой для определения высокого давления, но несоответствующего показателям болезни, поставили 130 на 80. Если параметры более высокого рода, то тогда можно говорить о наличии гипертонии.

По словам Малышевой, врачи больше не используют понятие "рабочее давление" – это когда человек себя нормально чувствует при высоких показателях на тонометре.

"Забудьте – сегодня этого больше нет. Потому что наш организм действует как физическая система, когда на стенку давит сила волны", – пояснила теледоктор.

Медики утверждают, что за показателями давления нужно следить обязательно. Ведь повышение параметров может приводить к инсультам, тромбоэмболии. И даже если после этого человек останется в живых, то очень многое в повседневном быту для него изменится. В текущей ситуации Малышева призвала забыть о термине "рабочее давление" и ориентироваться на новую норму в 120 на 80.

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