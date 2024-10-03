Эндокринолог раскрыла способ пороботь тягу к сладостям

Эндокринолог раскрыла способ пороботь тягу к сладостям
Фото: unsplash.com
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В этом помогут несколько полезных продуктов

Зависимость от сладкого может негативно сказываться на здоровье человека. Однако побороть вредную привычку можно, если заменить употребление сахара на другие продукты, говорит эндокринолог Юргита Вараева.

Помочь побороть тягу к сладостям могут цельнозерновые продукты. Это злаки, крупы, каши и прочее. Они делают так, что уровень глюкозы в крови повышается постепенно, а не резко. И дольше остается на стабильном уровне. Поэтому человеку реже хочется съесть что-то десертное.

Фрукты и ягоды тоже являются полезной заменой. В них есть сахара, но также содержится и клетчатка. Пищевые волокна делают такой перекус более здоровым для организма.

Рыба и птица также при употреблении может повышать уровень эндорфинов. Аналогичными свойствами обладает горький шоколад. 

"Такие продукты помогут, если вы привыкли заедать сладким плохое настроение и дискомфорт", – говорит специалист.

Источник: АиФ

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