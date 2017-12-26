Неаттестованных украинских полицейских отправили в Донбасс

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Глава Национальной полиции Украины Сергей Князев принял решение отправлять в Донбасс сотрудников ведомства, которые не смогли пройти переаттестацию, но были восстановлены в должностях решением судов.
"Общее количество восстановленных сотрудников полиции, согласно решению суда, около 2,5 тысяч... Мы обязаны были обеспечить им стажировку без отрыва от рабочего процесса. Поэтому мы предложили им всем пройти стажировку на востоке Украины, в Донецкой и Луганской областях", - приводит ТАСС слова Князева. Он добавил, что те полицейские, которые отказались поехать в Донбасс, были уволены.
На Украине переаттестация правоохранителей началась в 2014 г. в рамках реформы МВД Республики. Ряд сотрудников, не прошедших проверку, подали иски о признании решений незаконными и выиграли их, добившись восстановления в должностях.
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