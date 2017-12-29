Названо самое популярное на Украине преступление
Руководитель Национальной полиции Украины рассказал агентству УНИАН, что самое распространенное преступление в Незалежной - это кража. "Основной сегмент преступности - это кражи. Их - 52%. И наименьший - 0,3% - это убийства", - заявил Сергей Князев.
Он добавил, что на Украине в целом уровень преступности снизился, но не везде и не во всех сферах.
Также он посетовал, что в стране появилось множество криминальных авторитетов.
"Их много приехало из России. Мы увидели, что за этим очень часто стоит Федеральная служба безопасности Российской Федерации", - пожаловался главный украинский полицейский.
По мнению Князева, криминальные авторитеты направляются на Украину, чтобы совершать правонарушения, создавать незаконные преступные организации и сращивать их с ослабленным государственным аппаратом.
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