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Горбачев боится, что "вся система рухнет"

Фото: Сергей Бобылев/ТАСС
Бывший президент СССР надеется, что лидерам России и США хватит мудрости не допустить этого

Ядерные державы должны помнить, какие обязательства по построению безъядерного мира лежат на них в рамках Договора о нераспространении ядерного оружия (ДНЯО), сказал Горбачев в интервью японскому агентству Kyodo.

Перечислив другие важнейшие договоры о сокращении вооружений - Договор о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (РСМД), Договор о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений, - экс-президент СССР назвал их составляющими одной единой системы.

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"И если не будет доставать хотя бы одной из этих частей, вся система может рухнуть. Я надеюсь, что у лидеров России и США хватит мудрости для того, чтобы не допустить этого", - сказал Горбачев.

По данным Kyodo, 86-летний политик сейчас проходит курс лечения от неназванной болезни.

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