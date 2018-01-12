Белорусы отказались дружить против России

Минск не поддался на соблазны Евросоюза

Белоруссия должна сохранять нормальные отношения со всеми глобальными игроками. А Россия для нее является самым важным партнером. Поэтому выстраивать отношения с кем-либо в ущерб Москве Минск не будет. С таким заявлением выступил глава белорусского МИД Владимир Макей.



"Мы хотим дружить со всеми. Мы хотим иметь нормальные отношения со всеми. При этом мы не хотим, как некоторые трактуют, уходить от России, приближаться к Европейскому Союзу или наоборот", - сказал дипломат в интервью китайским журналистам (его текст опубликован на сайте МИД Белоруссии).

По его словам, развитие связей с Россией, ЕС и с остальным миром не означает, что "мы хотим с кем-то дружить за счет кого-то или против кого-то". "Мы развиваем наши торгово-экономические, политические отношения с Европейским Союзом, при этом говорим нашим партнерам, что мы ни в коей мере не намерены дружить с вами за счет России или против, или в ущерб России", - указал министр.

Макей пояснил, что для его страны Россия является стратегическим партнером первостепенной важности. Это касается самого широкого круга отношений - политических, военных, торгово-экономических, гуманитарных и так далее. Несмотря на бойкую торговлю между Белоруссией и западными странами, ЕС заметно уступает Москве по объему экономических отношений с Минском. В прошлом году российско-белорусский товарооборот достиг €30 миллиардов.

Минск видит себя в роли миротворца и медиатора в урегулировании конфликтных отношений между Россией и ЕС. Белоруссия находится на стыке между Востоком и Западом и на себе ощущает все негативные последствия конфронтации в регионе. Стороны должны поумерить пыл и уйти от враждебной риторики. "Мы хотели бы иметь, еще раз подчеркну, равноприближенные отношения со всеми", - отметил министр.

В конце ноября прошлого года Макей заявил, что Белоруссия ждет скорейшего сближения с Евросоюзом. По словам дипломата, ничто не мешает Минску и Брюсселю заключить договор о сотрудничестве, поскольку "понимание необходимости" этого есть. Для ряда европейских политиков это заявление послужило сигналом, что Белоруссия хочет сменить внешнеполитические приоритеты, отказавшись от тесного сотрудничества с Россией. Макей на это, однако, возразил, что Белоруссия хочет совместить евразийскую и европейскую интеграцию.

Ранее власти Белоруссии неоднократно заявляли, что их страна страдает от взаимных санкций ЕС и России. "У нас открытая экспортоориентированная экономика, и из-за этих санкций мы теряем наши рынки и товарооборот с некоторыми странами и соседями", - говорил, в частности, глава белорусского МИД в марте 2016 года.