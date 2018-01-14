"Европа Россию не понимает"

Премьер-министр Венгрии критикует антироссийскую политику, упрекая Евросоюз в недальновидности

Глава венгерского правительства Виктор Орбан в интервью немецкому изданию Welt am Zonntag назвал недальновидной и неправильной политику Брюсселя в отношении Москвы.



"ЕС не понимает, что по отношению к России нужно демонстрировать одновременно и силу, и готовность к сотрудничеству. Европейская политика по отношению к России плоха, потому что одностороння. Венгрия имеет условное влияние, слово остается за крупными странами ЕС, которые хотят санкций против России", - сказал Орбан.

По его мнению, сегодня "хорошим европейцем" считается тот, кто критикует российские власти. Любые положительные слова в адрес Кремля, "даже полпредложения", говорить очень рискованно.

Между тем, продолжает Орбан, нужно признать, что Путин вновь сделал свою страну сильной и Россия сегодня вернулась на главные роли в мировой политике.

"У Запада на первом месте свобода. В России речь идет прежде всего о том, чтобы держать сплоченным огромное государство, а все остальное приложится. Евросоюз, однако, Россию не понимает", - подвел итог премьер-министр Венгрии.